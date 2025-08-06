Assine já
Oriana Pataco

oriana.b.pataco@jb.pt

6 de Agosto de 2025 14:30

Águeda // Fermentelos // Sociedade   Exclusivo

Domus Lacus, onde os cães (e a natureza) ajudam pessoas a reencontrar-se

Em Fermentelos, junto à Pateira, nasceu um projeto singular que junta saúde mental, natureza e o vínculo profundo entre humanos e animais. A Domus Lacus contempla um hotel canino, uma quinta e uma abordagem inovadora que integra cães e, em breve, cavalos e burros em intervenções terapêuticas.
Este espaço de terapias, de aprendizagem e de reencontro interior foi fundado por Adão Lima, um homem que trocou o stress do mundo empresarial pela tranquilidade de uma quinta, onde os animais são parceiros no processo de cura.

Artigo exclusivo para os nossos assinantes

Tenha acesso ilimitado a todos os conteúdos do site e à edição semanal em formato digital.

ASSINAR AGORA

Se já é assinante, entre com a sua conta. Entrar

Adão Lima , cães , domus lacus , fermentelos , hotel canino , pateira , terapias