Domus Lacus, onde os cães (e a natureza) ajudam pessoas a reencontrar-se

Em Fermentelos, junto à Pateira, nasceu um projeto singular que junta saúde mental, natureza e o vínculo profundo entre humanos e animais. A Domus Lacus contempla um hotel canino, uma quinta e uma abordagem inovadora que integra cães e, em breve, cavalos e burros em intervenções terapêuticas.

Este espaço de terapias, de aprendizagem e de reencontro interior foi fundado por Adão Lima, um homem que trocou o stress do mundo empresarial pela tranquilidade de uma quinta, onde os animais são parceiros no processo de cura.

