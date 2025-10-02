Projecto Jovem quer pôr juventude a discutir temas “pilares” da sua vida

A primeira “PJ Talk” é já na próxima quarta-feira, dia 8 de outubro, às 21h, no bar da associação de Fermentelos, e vai abordar o tema da política.

PJ Talks é o mais recente projeto da associação “Projecto Jovem”, de Fermentelos. A associação cultural e recreativa propõe-se debater, nos próximos meses, temas que considera estruturantes para a vida dos jovens, nomeadamente política, religião, educação, cultura, família e bem-estar.

“A questão que, desde logo, colocamos é ‘Qual o papel dos jovens nos vários pilares da sociedade?’ Queremos que os jovens participem nestes momentos de debate, de discussão e de partilha sobre variados temas que consideramos pilares fundamentais para a nossa vida”, adiantou ao JB a tesoureira da associação, Mariana Carvalho.

A primeira “PJ Talk” é já na próxima quarta-feira, dia 8 de outubro, às 21h, no bar da associação, e vai abordar o tema da política, nomeadamente a falta de interesse/afastamento dos jovens da política. Para tal, conta, para o debate, com a presença de elementos das diferentes estruturas partidárias jovens do concelho de Águeda (JSD, JP e JS), bem como elementos jovens de outros partidos (CDU e BE).

“Convidamos os jovens, e não só, a aparecer no bar da nossa associação, para discutir temas que são do interesse de todos”, apela Mariana Carvalho.