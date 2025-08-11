Sporting Clube de Fermentelos junta duas mil pessoas no 95.º aniversário

No lauto jantar, no último sábado, em pleno relvado do Parque Desportivo Constantino Marques Duarte, Fernando Sampaio foi o centro das atenções pelo trabalho desenvolvido com a sua estrutura diretiva ao longo dos últimos anos. O sonho do Complexo Desportivo poderá mesmo ser uma realidade no ano do centenário.

O número causa espanto mas foram de facto cerca de duas mil as pessoas que assentaram arraiais no relvado do Parque Desportivo Constantino Marques Duarte, para a celebração dos 95 anos do Sporting Clube de Fermentelos. Perante tal multidão, o jantar ao ar livre ficará gravado na longa história do clube da Pateira. A vila de Fermentelos não faltou à chamada, mas não só, pois as mesas estiveram ocupadas com muita gente de fora do concelho de Águeda, cujo executivo municipal também esteve em peso.

No meio do lauto jantar, houve os discursos da praxe, onde Fernando Sampaio foi o centro das atenções pelo trabalho desenvolvido com a sua estrutura diretiva ao longo dos últimos anos, ele que tem o sonho de ver o Complexo Desportivo concretizado. Pelas respostas, isso deverá ser uma realidade no ano do centenário.

Emocionado, o presidente do SC Fermentelos agradeceu aos amigos do clube, sócios e simpatizantes, aos filhos, ao grupo de jovens da claque Ultras da Pateira “que me dão alento para continuar, têm sido espetaculares” e o apoio da Junta de Freguesia e Câmara Municipal de Águeda.

“É um dia marcante para a história do Sporting Clube de Fermentelos e também para o concelho de Águeda, direi para o distrito e até para o país, pois não é normal, num clube modesto, juntar tantos amigos nesta noite magnífica”, referiu Fernando Sampaio.

Em conversa com as entidades à volta da mesa (Junta de Freguesia e Câmara Municipal de Águeda), o presidente do SC Fermentelos adiantou que o projeto do tão ambicionado Complexo Desportivo, junto às escolas, de capital importância para o futuro do clube, possa ser uma realidade daqui a cinco anos, garantindo, se a saúde lhe permitir, que se manterá na presidência até lá. “É uma obra imprescindível, não só para o clube mas também para a comunidade.”

O repto ficou lançado e Carlos Lemos, na sua intervenção, deu conta dos passos que já estão a ser seguidos. “A Junta de Freguesia já está a marcar os terrenos da autarquia e outros que lá estão. Já estamos em conversações com alguns proprietários e vamos fazer o trabalho base de adquirirmos os terrenos por trás da C+S onde já existe o pavilhão gimnodesportivo. Acredito que daqui a cinco anos a obra esteja concluída, que será sem dúvida uma mais-valia para a formação”, deu conta o presidente da Junta de Freguesia de Fermentelos.

Jorge Almeida, sem promessas, mostrou-se, no entanto, recetivo ao tão ansiado objetivo dos dirigentes do clube fermentelense e respetivo apoio. “É um clube que tem a formação totalmente gratuita, e que quando se sente que há a necessidade de alargar horizontes, a Câmara Municipal tem o dever de analisar e trabalhar nesse sentido.”

O presidente da Câmara Municipal de Águeda anotou que “algo de positivo vai acontecer no Município, o que vimos aqui é qualquer coisa de extraordinário, e Fernando Sampaio é indiscutivelmente a alma deste clube”.

O vereador do desporto da Câmara de Águeda também deixou algumas palavras: “O Fermentelos é o único clube do concelho onde a formação é toda gratuita. Fernando Sampaio tem contribuído muito para Águeda, é uma pessoa que sabe liderar e tem um grande coração”, afirmou Edson Santos.

Surpreso com o que estava a assistir, Filipe Almeida, presidente da Assembleia Municipal, falou da moldura humana lindíssima. “Isto é ímpar, não só para o nosso concelho, sendo difícil de replicar em qualquer lado. Sinal de que este clube está bem vivo e que está inserido numa freguesia fantástica, com uma dinâmica muito diferente ao nível do associativismo, mística, carisma e abnegação de todos os fermentelenses.”

Em representação da Associação de Futebol de Aveiro, Olga Silva também não escondeu a sua surpresa: “Estou emocionada. Chegar aqui e ver esta moldura humana não é para todos. Isto é paixão e amor que tanta e tanta gente tem pelo clube. Os clubes são a nossa família, e o que estou a presenciar, é motivo de orgulho para o Sporting Clube de Fermentelos e para a Associação de Futebol de Aveiro. Como bairradina, estou de coração cheio.”

A presidente do Conselho de Justiça falou da formação, afiançando que “é uma das bandeiras da Associação de Futebol de Aveiro, e o SC Fermentelos, pelo que tem feito nesta área, é um bom exemplo disso”.