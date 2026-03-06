Carlos Lemos quer fechar ciclo em Fermentelos a “fazer acontecer”

Eleito com quase 73% dos votos, Carlos Lemos partiu para o terceiro e último mandato à frente da junta de Fermentelos, determinado a cumprir as principais metas traçadas: concluir o auditório, avançar com o complexo desportivo e acompanhar a requalificação do centro urbano. Tudo isto, em “articulação estreita” com a Câmara e sob o desafio permanente de cuidar da Pateira.

“O balanço é positivo. Daquilo que nós, nos vários manifestos eleitorais, escrevemos às pessoas, conseguimos concretizar tudo e, além de concretizar o que tínhamos escrito, conseguimos fazer mais”, afirma, ao revisitar os últimos oito anos. Entre as obras que destaca estão o alargamento da Rua do Vieira, a melhoria da ligação à zona industrial de Oiã, diversas pavimentações, a requalificação do Largo do Arraial e a criação do projeto Eco-Pateira, que dotou a margem de parques de merendas e postos de observação de aves. “Éramos a única freguesia na margem da Pateira que não tínhamos um parque de merendas”, sublinha.