Projeto da Quercus na Pateira de Fermentelos reconhecido internacionalmente

O projeto Entre Margens, promovido pela Quercus na Pateira de Fermentelos, em parceria com o Grupo Brisa, foi distinguido com um importante reconhecimento internacional no âmbito da conservação e valorização das zonas húmidas. A iniciativa foi selecionada e premiada pela Iniciativa MedWet, um projeto financiado pelo Gabinete Francês para a Biodiversidade (OFB), para a implementação de atividades de sensibilização e educação ambiental associadas ao Dia Mundial das Zonas Húmidas 2026.

Este apoio internacional sublinha a relevância do trabalho desenvolvido pela Quercus na preservação e valorização dos ecossistemas húmidos em Portugal, integrando o país numa rede mediterrânica de referência dedicada à proteção destes territórios essenciais para o equilíbrio ecológico, a regulação climática e a conservação da biodiversidade.

O projeto Entre Margens tem como principal foco a educação ambiental e o envolvimento ativo das populações locais com o ecossistema da Pateira de Fermentelos, a maior lagoa natural da Península Ibérica. Através de ações dirigidas à comunidade, escolas e público em geral, o projeto promove o conhecimento, a valorização e a proteção das zonas húmidas, reforçando a ligação entre as pessoas e o território.

Segundo Raul Silva, vice-presidente da Quercus, “Este apoio é um reconhecimento do valor ecológico da Pateira de Fermentelos e do esforço contínuo da Quercus em aproximar os cidadãos da natureza. Queremos que 2026 seja um ano marcante para a sensibilização ambiental em Portugal.”

Para assinalar esta distinção e dar início ao programa oficial de atividades de 2026, a Quercus está a preparar um conjunto de iniciativas destinadas à comunidade local e às escolas da região, reforçando o papel da educação e da participação cidadã na defesa das zonas húmidas.