Estudantes do Superior podem candidatar-se ao alojamento estudantil de Anadia

Encontra-se a decorrer o período para apresentação de candidaturas ao Alojamento Estudantil (ALE) de Anadia, estando previstas 28 vagas de alojamento a custos acessíveis.

As candidaturas decorrem em duas fases. A primeira até 14 de setembro, sendo dirigida a estudantes matriculados após os resultados da primeira fase de candidatura do concurso nacional de acesso ao ensino superior.

A segunda fase decorre até 30 de setembro, dirigida a estudantes matriculados após os resultados da segunda fase de candidatura do concurso nacional de acesso ao ensino superior.

O ALE de Anadia visa proporcionar um alojamento a custos acessíveis, durante o período em que decorrem as atividades letivas, e um ambiente adequado ao bem-estar e ao desenvolvimento académico, pessoal e social dos seus residentes. Dispõe de setores de estudo (salas de estudo, reuniões e bibliotecas), setores de convívio, setores de refeições (áreas destinadas à preparação de refeições, lavagem de loiça e zona comum de refeições), espaço de lavandaria comum, parque de estacionamento privativo e ainda um setor destinado à gestão e aos serviços técnicos.

A candidatura deve ser instruída com o requerimento disponível no site do Município, juntamente com os documentos necessários à sua apreciação, o qual deve ser dirigido à presidente da Câmara Municipal e entregue no Setor e Gestão Documental do Município ou remetido via postal ou ainda por correio eletrónico para o endereço geral@cm-anadia.pt.