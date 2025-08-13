Feira do Mel e do Pão regressa ao Luso de 14 a 17 de agosto

A Feira do Mel e do Pão é já um marco no concelho da Mealhada, nesta altura do ano, enchendo de sabores a Alameda do Casino do Luso. O evento abre portas esta quinta-feira, às 15h, e decorre até domingo, reunindo banquinhas de produtores de mel, de padarias locais e de outros produtos derivados, com animação ao longo dos quatro dias.

A Alameda do Casino, no Luso, recebe, de 14 a 17 de agosto, mais uma edição da Feira do Mel e do Pão, que reunirá mais de uma dezena de produtores de mel, oriundos dos concelhos da Mealhada, de Anadia, de Águeda e de Coimbra, aos quais se juntam padeiros locais, com o pão tradicional, e ainda outros produtos regionais como os vinhos ou doces.

O mel predominante é o multifloral, com uma forte influência do eucalipto, que cobre a área geográfica da Associação dos Apicultores do Litoral Centro, que vai de Ovar a Coimbra e de Santa Comba Dão a Mira. Os produtores trazem o tão apreciado mel para prova dos visitantes, mas também subprodutos, do própolis à cera e geleia e aos utensílios e colmeias que servem para explicar a produção deste produto natural.

A Feira do Mel e do Pão, que vai já na 25.ª edição, teve a sua primeira edição em 1983, quando um grupo de produtores decidiu organizar um evento para promover os seus produtos. Mais tarde, a organização passou para as mãos da Associação de Apicultores da Beira Litoral – que conta 230 associados e cerca de 16 mil colmeias – em parceria com o Município da Mealhada e a Junta de Freguesia do Luso.

O evento terá um vasto programa cultural, de acesso gratuito, com música, iniciativas para crianças, entre outras ações, sendo mais um reforço da programação de verão no Luso, que iniciou em julho e termina no final de setembro.