Festival DROP regressa a Travassô com música, sustentabilidade e celebração

O Parque de Almear, em Travassô, recebe nos próximos dias 5 e 6 de setembro, mais uma edição do Festival DROP.

Nascido no seio de uma região com profundas tradições de bandas filarmónicas e forte aposta no ensino dos sopros, o DROP propõe-se a reimaginar a música através da criatividade, da sustentabilidade e da consciência cultural. Assim, o Festival DROP é uma celebração vibrante dos instrumentos de sopro — convencionais e não convencionais.

Mais do que um festival musical, o DROP é um espaço de experimentação e reflexão: aqui, os sons tradicionais cruzam-se com novas possibilidades sonoras de instrumentos criados a partir de materiais reciclados — tubos, garrafas, peças metálicas e outros resíduos recolhidos localmente —, transformando-se em música que desperta não só o ouvido, mas também a consciência ambiental.

Organizado pela Luarky Associação Cultural e Recreativa e pela Junta de Freguesia de Travassô e Ois da Ribeira, com o apoio da Câmara Municipal de Águeda, o festival conta com uma programação diversificada que une arte, pedagogia, comunidade e celebração.

Na presente edição, o destaque vai para Dozen Brass Band (dia 6, às 17h e 21h), numa energia contagiante e em crescendo, com esta dinâmica brass band; Káustika (dia 6, às 22h), num concerto arrebatador que promete marcar esta edição do festival.

Destaque ainda para instalações sonoras e espaço interativo “Exploratório” (dias 5 e 6) – Cenografia e experiências imersivas de Bitocas Fernandes, abertas ao público durante todo o festival; performances e oficinas para todas as idades, com destaque para a lenda do Parque d’Alumyar (Ni Fernandes) e o workshop “Viagem ao Centro do Som” e ainda para o DJ Rui Veiga (dias 5 e 6), com Sonoridades eletrónicas que fecham as noites ao ritmo da dança.

O Festival DROP é gratuito e aberto a toda a comunidade. O evento decorre no Parque de Almear, Travassô, um espaço natural, junto ao Vouga, que reforça a ligação entre cultura, ambiente e vivência coletiva.

