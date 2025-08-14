Museu LOAD ZX, em Cantanhede, recebe apoio oficial da família Sinclair e do Grupo TIMEX

No ano em que celebra o seu 5.º aniversário, o Museu LOAD ZX recebeu o apoio oficial da família Sinclair e do Grupo TIMEX, juntando-se este reconhecimento a outros prémios já conquistados e ao tributo dos ex-trabalhadores da TIMEX Portugal.

Numa carta assinada por Crispin Sinclair, filho de Sir Clive Sinclair, a família destaca que o Museu apresenta “a mais completa exposição da vida e obra de Clive” e que “a sua importância vai muito além da nostalgia, servindo como uma instituição crucial para educação, investigação e inspiração”.

O Grupo TIMEX, através do vice-presidente David Payne, sublinha que o Museu desempenha “um papel essencial na preservação e promoção da história do envolvimento da TIMEX na informática” e que “manter viva a contribuição da TIMEX — especialmente a da TIMEX Portugal — representa um serviço inestimável”.

Para Pedro Cardoso, vice-presidente do Município de Cantanhede e cofundador do Museu LOAD ZX, “este reconhecimento enche de orgulho o Município e reforça a aposta que fizemos neste projeto desde o primeiro momento”.

Já João Diogo Ramos, fundador e curador do Museu LOAD ZX, explica que este reconhecimento é o resultado de anos de contactos e comunicação para demonstrar a singularidade e qualidade do trabalho realizado. “É um sonho tornado realidade e que continua a posicionar o LOAD ZX de uma forma única no mundo”, sublinhou.

Em Cantanhede, o público pode visitar o Museu LOAD ZX e descobrir um acervo premiado e único a nível internacional.