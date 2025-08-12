O CLAIM funciona desde 2020, através de um protocolo entre o Município de Oliveira do Bairro e o então Alto Comissariado para as Migrações (hoje AIMA). Está sediado no Quartel das Artes, mas também presta atendimento itinerante nas freguesias, numa lógica de proximidade e facilitando o acesso de quem tem mais dificuldades em deslocar-se.
Oliveira do Bairro // Sociedade Exclusivo
Oliveira do Bairro na rota da esperança migrante
Apesar de não se conhecerem, estas pessoas, de diferentes nacionalidades, têm um sonho em comum: regularizar a sua situação em Portugal, país onde querem viver, trabalhar e criar os seus filhos, com tranquilidade e em segurança.