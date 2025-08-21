Praça da Juventude recebe concerto dos “The Founders”

A banda de rock foi formada em 2018 e é constituída, atualmente, por quatro elementos.

A animação prossegue na Praça da Juventude, em Anadia, na próxima sexta-feira, dia 22 de agosto, a partir das 22h, com a atuação da banda “The Founders”, no âmbito do projeto “Às Sextas na Praça”, promovido pelo Município de Anadia.

“The Founders” é uma banda de rock formada em 2018, constituída, atualmente, por quatro elementos. O repertório da banda engloba covers de músicas de estilos como rock, hard rock, rock alternativo, rock n’ roll, pop rock, grunge, rock progressivo e rock psicadélico. Além disso, os “The Founders” contam também com três temas originais: “Limbo”, “Dia-a-dia” e “Tormentos”.

A banda marcou já presença em diversos eventos, nomeadamente no palco secundário da Expofacic (Cantanhede), no concurso de bandas da Queima das Fitas de Coimbra 2023 e 2024, no festival Anadia Jovem (Anadia), na Feira da Vinha e do Vinho (Anadia), bem como em concertos solidários, por exemplo, no Convento de São Francisco (Coimbra). Participou ainda num tributo a Zeca Afonso que se realizou no Cineteatro de Anadia.