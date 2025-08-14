Victor Pereira apresenta novo livro no Espaço Inovação

Primavera da Vida” é a segunda obra publicada do autor. Narra as férias da Páscoa de cinco adolescentes, com base nas vivências do escritor de 75 anos.

O auditório do Espaço Inovação, em Vila Verde – Oliveira do Bairro, vai acolher no próximo dia 23 de agosto, às 16h, a apresentação do livro “Primavera da Vida”, da autoria de Victor Pereira.

“Primavera da Vida” narra as férias da Páscoa de cinco adolescentes, com base nas vivências do escritor de 75 anos, descrevendo de forma viva e, até por vezes, bem humorada esses tempos de inícios dos anos 60, numa pequena aldeia de Portugal.

De acordo com o autor, o livro “comunga das vivências nascidas e criadas nas ruas de então, onde cada entardecer era marcado pelo reencontro dos jovens adolescentes junto à velhinha fonte, um espaço de convívio de sonhos partilhados e de esperança num futuro ainda desconhecido”. “É uma história de contrastes, entre a pequenez da aldeia e a grandeza da cidade, entre o passado desconhecido e o presente daqueles tempos”, escreve Victor Pereira na sinopse do livro.

Victor Pereira, nascido em 1950 no lugar de Passadouro, Troviscal, concelho de Oliveira do Bairro, refere que já escreveu “cerca de 20 livros”, sendo esta a sua segunda obra publicada, depois de “Malhapão: memórias perdidas”, editada em 2024.