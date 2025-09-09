9.º GP ANICOLOR termina com dupla celebração para Alexis Guérin em casa

A viagem terminou em Águeda, “Capital da Bicicleta” e sede da estrutura da Anicolor / Tien21, equipa do vencedor desta edição e que também recebe o patrocínio da ANICOLOR – Sistemas de Alumínio.

Alexis Guérin (Anicolor / Tien21), após vestir no sábado a Camisola Amarela do 9.º Grande Prémio ANICOLOR, celebrou este domingo a dobrar, ao conquistar a 3.ª Etapa, que terminou em Águeda – município que também colabora de forma ativa para a realização desta corrida – e, consequentemente, da Geral Individual.

A última etapa, que trouxe o desfecho desta edição de ANICOLOR, partiu de Oliveira do Bairro para 161,1km de um percurso muito duro, do qual fizeram parte quatro Prémios de Montanha, um deles de 1.ª categoria. A viagem terminou em Águeda, “Capital da Bicicleta” e sede da estrutura da Anicolor / Tien21, equipa do vencedor desta edição e que também recebe o patrocínio da ANICOLOR – Sistemas de Alumínio.

Alexis Guérin atacou ainda muito longe da meta e rolou isolado, em cabeça de corrida durante alguns quilómetros, até ganhar um companheiro de fuga, Jesus del Pino (Aviludo-Louletano-Loulé), que o acompanhou até ao final, sendo a vitória discutida entre ambos. Foi o francês da Anicolor / Tien21 quem ergueu os braços na Avenida 25 de Abril, em Águeda, onde uma multidão esperava os corredores. Del Pino foi o 2.º classificado do dia, mesmo lugar com que terminou na Geral. Na 3.ª posição ficou Harrison Wood (Anicolor / Tien21), que liderou um primeiro grupo a cerca de dois minutos.

Alexis Guérin explicou que encerrar a temporada “a ganhar a última etapa e a geral do Grande Prémio ANICOLOR, é uma imensa alegria. Este sucesso é, acima de tudo, da equipa: sem o trabalho, o apoio e a dedicação dos meus colegas, nada teria sido possível. Obrigado a todos, ao staff e a todas as pessoas que nos acompanharam. Não poderia haver melhor forma de terminar o ano do que com um ataque a 80km da meta e a vitória no final para recompensar o coletivo”.

Nas contas da Classificação Geral, Guérin ficou no topo da tabela, com 12h24m20s e Del Pino foi o 2.º classificado, a 37 segundos, com Raúl Rota (Rádio Popular-Paredes-Boavista) a completar o pódio, a 2 minutos. Alexis Guérin leva ainda para casa as Camisolas dos Pontos, da Montanha, do Combinado e foi também considerado o mais combativo pelo seu comportamento ao longo da tirada.

Nas restantes classificações, Pedro Silva (Anicolor / Tien21) venceu nas Metas Autarquias, Daniel Dias (Rádio Popular-Paredes-Boavista) nos Pontos Quentes e Duarte Domingues (Credibom-LA Alumínios-Marcos Car) na Juventude. José Neves (Soma Group), 12.º na Geral individual, foi o melhor entre os corredores das Equipas de Clube e a Anicolor / Tien21 liderou entre a Geral das Equipas.

A organização do Grande Prémio ANICOLOR “agradece o empenho e a colaboração de todos os envolvidos, desde ciclistas a patrocinadores e parceiros, comissários, voluntários e público. A 9.ª edição foi um sucesso e isso só foi possível graças ao esforço incansável de uma verdadeira equipa”. Em 2026, a prova regressa com a 10.ª edição.