Euroskills Herning 2025: Dmitry Zhivitsa, de Águeda, já está na Dinamarca

A seleção nacional que vai representar Portugal no EuroSkills Herning 2025, chegou ontem (segunda-feira), à Dinamarca. Composta por 15 jovens, que irão competir em 13 profissões, a seleção portuguesa vai juntar-se aos perto de 600 jovens altamente qualificados de 32 países da Europa.

A competir pela profissão “Maquinação CNC”, vai estar Dmitry Zhivitsa, formada pelo IEFP de Águeda, que vai demonstrar o seu talento e capacidades ao lado de outros 13 jovens participantes europeus.

Durante o dia de hoje, os concorrentes realizam a “adaptação do posto de trabalho”, momento durante o qual se colocam todas as dúvidas sobre a competição que começa amanhã e que decorrerá durante três dias.

Hoje, às 19h dinamarquesas, 18h de Lisboa, realiza-se a Cerimónia da Abertura oficial, na Jyske Bank Boxen, uma das maiores arenas de espetáculo da Dinamarca, que poderá acompanhar em live streaming aqui

Atenta às questões ambientais e à sustentabilidade, a 9.ª edição do Campeonato Europeu das Profissões, que se realiza a cada dois anos, tem este ano como lema “Skilled for a greener future”.

O Instituto do Emprego e Formação Profissional, enquanto representante de Portugal nas organizações WorldSkills International e WorldSkills Europe, promove o Campeonato das Profissões a nível nacional e assume a representação portuguesa nos Campeonatos das Profissões de âmbito internacional, que se assumem como os Jogos Olímpicos do mundo das profissões.