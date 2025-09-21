GP ANICOLOR: Numa etapa de puro sobe e desce, foi Diogo Gonçalves quem saiu vitorioso

Diogo Gonçalves (Feirense-Beeceler) venceu ontem (sábado), a 2.ª Etapa do 9.º Grande Prémio ANICOLOR, em Oliveira do Bairro, após 169,8 km que tiveram início em Mortágua. Contudo, foi Alexis Guérin (Anicolor / Tien21), 4.º classificado na etapa, que viria a envergar a Camisola Amarela.

A tirada de sábado era de puro sobe e desce, com muita dureza, que se pautou por quatro Prémios de Montanha, um deles de 1.ª categoria, ainda no início da viagem (48,8 km). Foram muitas as movimentações e Pedro Silva (Anicolor / Tien21) foi um dos corredores que se destacou, ao pedalar isolado e estando em fuga a maior parte da viagem. Este desempenho valeu-lhe o Prémio da Combatividade na etapa.

Diogo Gonçalves foi, contudo, o mais forte no final da tirada, erguendo os braços à frente de Raúl Rota (Rádio Popular-Paredes-Boavista), 2.º classificado do dia e de David Dominguéz (Aviludo-Louletano-Loulé), que fechou o pódio, com o 3.º lugar. Também com o mesmo tempo, Alexis Guérin fez parte deste quarteto que chegou à meta 37 segundos adiantado do grupo que os perseguia.

Quanto às contas da Geral, foi o francês da Anicolor / Tien21 que subiu ao 1.º lugar da tabela mais importante, seguido de David Dominguéz e Raúl Rota, todos com o mesmo tempo.

Nas classificações intermédias, Diogo Gonçalves comanda a Geral dos Pontos, Adrián Bustamante (GI Group Holding-Simoldes-UDO) é o líder da Montanha, Daniel Dias (Rádio Popular-Paredes-Boavista) assume a liderança das Metas Volantes e dos Pontos Quentes. Já Pedro Silva é o líder das Metas Autarquias e Duarte Domingues (Credibom-LA Alumínios-Marcos Car) o melhor na Juventude. A Anicolor / Tien21 é a melhor estrutura, ao estar na frente da Geral por Equipas.

Este domingo, chega a 3.ª Etapa, que traz todas as decisões e o desfecho do 9.º Grande Prémio ANICOLOR. A última etapa vai ligar Oliveira do Bairro (12h30) a Águeda (16h41), ao longo de 161,1 km. Será com a etapa-rainha, que contempla quatro Prémios de Montanha – incluindo um de 1.ª categoria e dois de 2.ª –, que terminará esta edição da prova, com final na “Capital da Bicicleta”, que é também a casa da equipa.