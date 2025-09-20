Intervenção para rotundas na EN235, em Anadia, decorre dentro do prazo previsto

Edil Teresa Cardoso assegura que a intervenção “está dentro do timing previsto” e que o empreiteiro “tem seis meses para executar a obra, ou seja, até final deste ano”.

O Município de Anadia deu, no início do verão, os primeiros passos para a concretização de uma obra há muito reivindicada: a construção de duas rotundas na EN235 – variante da Moita, nos cruzamentos de Alféloas–Pereiro e no entroncamento com a Avenida das Laranjeiras.

A empreitada foi adjudicada, em maio, à empresa Vítor Almeida & Filhos (VAF), pelo valor de 665.563,36 euros, com um prazo de execução de seis meses. O objetivo passa por reduzir a sinistralidade e melhorar as condições de circulação e segurança numa das vias mais movimentadas do concelho e onde já ocorreram vários acidentes, alguns deles com gravidade.

Esta semana, a presidente da Câmara Municipal, Teresa Cardoso, garantiu ao JB que a intervenção “está dentro do timing previsto”. Segundo explicou, “os painéis de obras estão colocados no local, nos quais se pode verificar o tempo da obra e o investimento. A obra, podemos considerar que já se iniciou, com a sinalização feita pelo empreiteiro, em finais de junho”.

A autarca salientou ainda que a sinalização teve também um papel preventivo. “Era importante reforçar o alerta para os que circulam naquela estrada, até porque já tínhamos o processo em curso e continuavam a ocorrer alguns acidentes. Daí a necessidade de sensibilizar e alertar para a redução da velocidade”, frisou.

A acompanhar o desenrolar dos trabalhos, para além da autarquia, estão igualmente as Infraestruturas de Portugal, dado tratar-se de uma estrada nacional. Para além disso, “as intervenções vão sendo comunicadas à Estradas de Portugal e eles próprios também vão acompanhando”, sublinhou Teresa Cardoso.

Apesar de a empresa (VAF) reconhecer alguns constrangimentos, relacionados sobretudo com o mês de agosto (período de férias) e a escassez de mão de obra, a presidente da Câmara reforça que o calendário para esta obra na EN235 mantém-se inalterado: “O empreiteiro tem seis meses para executar a obra, ou seja, até final deste ano. Aliás, já nos tinha alertado que em agosto seria difícil avançar alguma coisa, também devido às diferentes frentes de trabalho em curso, uma delas a requalificação urbana em Mogofores, que também nos interessa que se conclua rapidamente.”

Além da construção das duas rotundas, a empreitada inclui a instalação de iluminação pública no troço referido e até à Estrada Nacional, um aspeto que, segundo a autarca, exigiu igualmente a aquisição de equipamentos específicos por parte da empresa.

“Resumindo, a obra está adjudicada, está minimamente sinalizada e estamos dentro do prazo. Sabemos das dificuldades do empreiteiro em termos de mão de obra, mas confiamos que até ao final do ano a intervenção esteja concluída”, rematou Teresa Cardoso.