João Matias é o primeiro Camisola Amarela do 9.º Grande Prémio ANICOLOR

Fotos: Inês Calvo

João Matias (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua) é o primeiro Camisola Amarela do 9.º Grande Prémio ANICOLOR, após impor-se ao sprint na chegada a Ílhavo na tarde de ontem, sexta-feira, que culminou com o desfecho da 1.ª Etapa da prova.

Com partida de Fermentelos, Águeda, da frente da sede do Sporting Clube de Fermentelos, o dia que marcou o arranque desta edição da prova trouxe muita gente à estrada, para aplaudir o pelotão que percorreu 168,2 km planos e sem grandes dificuldades, a uma média de 43,6 km / hora.

Foi a bom ritmo que a etapa inaugural do Grande Prémio ANICOLOR se disputou. A fuga do dia, que se formou só após várias tentativas, reuniu quatro corredores. Foram eles André Andrey (GI Group Holding-Simoldes-UDO), António Carvalho (Feirense-Beeceler), Daniel Dias (Rádio Popular-Paredes-Boavista) e Emanuel Duarte (Credibom-LA Alumínios-Marcos Car).

O pelotão manteve sempre um ritmo elevado, contudo, a corrida foi controlada pela Anicolor / Tien21 e acabou por decidir-se com o pelotão compacto, onde Matias demonstrou a sua velocidade e experiência, ao finalizar com um poderoso sprint, conquistando a sua primeira vitória da temporada.

No pódio da etapa, o corredor da Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua foi acompanhado por Pedro Silva (Anicolor / Tien 21), que terminou em segundo lugar e por João Martins (Radio Popular-Paredes-Boavista), terceiro classificado, ambos com o mesmo tempo do vencedor.

Com este triunfo, João Matias assume também a liderança da Classificação Geral Individual, da Classificação por Pontos e do Combinado, reforçando a ambição da Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua para as etapas seguintes. É ele o primeiro Camisola Amarela desta edição.

“É um triunfo muito especial para mim. Já procurava esta vitória há algum tempo e consegui voltar a levantar os braços numa corrida importante e muito competitiva. Quero agradecer à minha equipa, que acreditou em mim e trabalhou para este desfecho”, destacou João Matias, no final.

Daniel Dias comanda nas Metas Volantes e o seu desempenho na fuga do dia valeu-lhe, no fim, o Prémio da Combatividade. Emanuel Duarte lidera a Geral da Montanha, António Carvalho os Pontos Quentes e João Martins na Juventude. As Metas Autarquias estão com Leangel Liñarez (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua).

A Geral do Melhor Ciclista Equipas de Clube está com Albert Roca (Team MP Group – Doltcini). Na Geral por Equipas lidera a Anicolor / Tien21.

O Grande Prémio ANICOLOR prossegue este sábado com a 2.ª Etapa, com um trajeto bem acidentado num total de 4.725 metros de acumulado, será a mais longa das tiradas da 9.ª edição da corrida, ao ligar Mortágua (13h) a Oliveira do Bairro (17h22), na distância de 169,8 km. Há quatro Prémios de Montanha: dois de 3.ª categoria, um de 2.ª categoria e outro de 1.ª categoria, aos 48,8 km.