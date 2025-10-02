Anadiense Nelson Oliveira foi o melhor português no contrarrelógio do Europeu

A Seleção Nacional de Estrada iniciou ontem (quarta-feira, dia 1), a participação no Campeonato da Europa, nas regiões de Drôme e Ardèche, em França. Nelson Oliveira foi o melhor português nos contrarrelógios das várias categorias.

O experiente ciclista, natural do concelho de Anadia, que conta já com um quarto e um sexto lugares nesta prova no seu palmarés, terminou em 19.º entre a elite masculina na corrida que marcou o regresso após lesão. Nelson Oliveira completou o percurso de 24 quilómetros em 31’06”91, mais 2m40s que o belga Remco Evenepoel, que juntou o título europeu ao mundial.

“Foi um contrarrelógio difícil para o Nelson Oliveira, condicionado pela recente lesão na mão, que não lhe permitiu treinar no seu melhor. Mesmo assim, fez o esforço pela Seleção Nacional e deu o máximo que podia”, explicou José Poeira, Selecionador Nacional.

João Almeida não alinhou no contrarrelógio por precaução e sob aconselhamento médico, após apresentar um quadro de mal-estar generalizado. O principal objetivo do ciclista português é a prova de fundo, pelo que a decisão visou salvaguardar a sua participação nessa corrida.

Na elite feminina, Daniela Campos foi 25.ª, tendo completado os 24 quilómetros em 37’05”79.

Antes dos atletas elite, durante a manhã, foi a vez dos juniores masculinos e da sub-23 feminina entrarem em ação. Beatriz Roxo terminou em 31.ª entre as sub-23, enquanto Gonçalo Rodrigues foi 41.º e Gonçalo Costa 48.º entre os juniores.

Portugal volta a entrar em ação esta sexta-feira, nas provas de fundo de sub-23 femininas (85,7 km, 8h), juniores femininas (62,9 km, 11h40) e juniores masculinos (103,4 km, 14h35).