Oriana Pataco

oriana.b.pataco@jb.pt

8 de Outubro de 2025 15:09

Especiais // Oliveira do Bairro // Suplementos   Exclusivo

Aos 82 anos, Victor Pinto soma quilómetros e paixões – e continua imparável

Entre a estrada e o palco, Victor Pinto recusa o rótulo de idoso. Vive com energia e entusiasmo que surpreendem quem com ele se cruza e deixa uma lição: “Vivam a vida com paixão (e paixões). Enquanto assim for, a idade não nos pesa.”

Victor Pinto assume “não ter parança”. Entre as grandes paixões – a bicicleta e o acordeão -, arranja sempre tempo para mais alguma coisa. Continua ativo em várias associações, na profunda convicção de que ter um papel na sociedade é outro dos segredos para a sua atitude positiva perante a vida.

Oliveira do Bairro , victor pinto , vida senior