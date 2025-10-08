Victor Pinto assume “não ter parança”. Entre as grandes paixões – a bicicleta e o acordeão -, arranja sempre tempo para mais alguma coisa. Continua ativo em várias associações, na profunda convicção de que ter um papel na sociedade é outro dos segredos para a sua atitude positiva perante a vida.
Aos 82 anos, Victor Pinto soma quilómetros e paixões – e continua imparável
Entre a estrada e o palco, Victor Pinto recusa o rótulo de idoso. Vive com energia e entusiasmo que surpreendem quem com ele se cruza e deixa uma lição: “Vivam a vida com paixão (e paixões). Enquanto assim for, a idade não nos pesa.”