GP ANICOLOR sobe ao escalão UCI 2.1 e passa a integrar o calendário internacional

Foto: Inês Calvo

O Grande Prémio ANICOLOR, que esta época realizou a sua 9.ª edição ao longo de três etapas, em 2026 passa a integrar o calendário internacional, com a prova a subir para o escalão UCI 2.1. A novidade marca um novo capítulo na história da competição e no ciclismo português, vindo reforçar a sua crescente projeção no panorama desportivo da modalidade, sendo motivo de orgulho para o Sporting Clube de Fermentelos, responsável pela organização da corrida.

A subida de escalão representa um reconhecimento da qualidade organizativa e do crescimento contínuo da prova, que passa assim a integrar um patamar de elite no calendário internacional da União Ciclista Internacional (UCI).

Com esta distinção, o Grande Prémio ANICOLOR vai atribuir mais pontos UCI, o que vai permitir atrair equipas de maior renome e consequentemente ganhar maior visibilidade mediática e relevância internacional.

A subida de escalão eleva, também, a competitividade do pelotão, garantindo a presença de equipas continentais e ProTeams. O recente reconhecimento ao Grande Prémio ANICOLOR valoriza, ainda, as regiões e municípios que acolhem as etapas, promovendo o seu território e o turismo, criando dinâmicas fundamentais para o seu progresso.

Para a organização, que acolhe com muito entusiasmo esta notícia, é também muito importante reforçar a confiança dos patrocinadores e parceiros, para a qual a subida de escalão da prova vai seguramente contribuir, consolidando o evento como uma referência do ciclismo em Portugal.

A organização do Grande Prémio ANICOLOR – que está a cargo do Sporting Clube de Fermentelos em parceria com a ANICOLOR – Sistemas de Alumínio, que é também o naming sponsor da corrida –, entende que esta evolução traz novos desafios, mas também uma enorme motivação para continuar a fazer crescer uma prova que já é símbolo de paixão, profissionalismo e espírito desportivo.

O GP ANICOLOR está pronto para essa nova etapa, regressando à estrada em 2026 como prova UCI 2.1 para a 10.ª edição, que volta a contar com três etapas. A corrida já tem data reservada, realizando-se a 1, 2 e 3 de maio.