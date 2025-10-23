Assine já
Oriana Pataco

oriana.b.pataco@jb.pt

23 de Outubro de 2025 9:20

Desporto // Oliveira do Bairro   Exclusivo

Legionella interdita duches nos balneários do Pavilhão Municipal de Oliveira do Bairro

Os clubes que usufruem habitualmente da zona de duches deste equipamento têm recorrido a outros espaços – como as piscinas Municipais ou o Campo de São Sebastião – para apoio aos atletas, quer após os treinos, quer após os jogos.

Os duches dos balneários do Pavilhão Desportivo Municipal de Oliveira do Bairro estão interditos à utilização desde o início de setembro, depois de ter sido detetada a presença da bactéria Legionella em três dos oito espaços existentes. A situação foi confirmada ao JB pelo Município, que garante estar a cumprir todas as orientações das autoridades de saúde e a implementar as medidas corretivas necessárias.

Artigo exclusivo para os nossos assinantes

Tenha acesso ilimitado a todos os conteúdos do site e à edição semanal em formato digital.

ASSINAR AGORA

Se já é assinante, entre com a sua conta. Entrar

balneários , legionella , Oliveira do Bairro , pavilhao municipal