Misericórdia de Oliveira do Bairro promove mais um Festival do Petisco

É já no próximo sábado, dia 25 de outubro. Rojões, papas de abóbora, orelheira, feijoada, jaquinzinhos, caras de bacalhau, pataniscas, moelas, caldo verde, são apenas algumas das iguarias presentes.

A Santa Casa da Misericórdia de Oliveira do Bairro vai organizar, no próximo dia 25 de outubro, com abertura marcada às 18h30, a 11.ª edição do Festival do Petisco.

Rojões e rojões das tripas, papas de abóbora, orelheira, feijoada, jaquinzinhos, caras de bacalhau, pataniscas, moelas, caldo verde e arroz de feijão são algumas das iguarias que os visitantes vão poder degustar e apreciar. Para os mais gulosos não vão faltar as sobremesas mais tradicionais.

A entrada tem o custo de 20 “petiscos” para os adultos e de 10 “petiscos” para as crianças dos 6 aos 12 anos.

Importa destacar a importância deste evento, enquanto atividade de angariação de fundos para a instituição que, nos últimos anos, tem tido um volume de investimento, em obras de requalificação, adaptação dos espaços e de melhoria quanto à eficiência energética, bastante elevado.

Os bilhetes para este evento podem ser adquiridos no dia do mesmo, na receção da instituição.

Espera-se um bom convívio, para todas as idades.