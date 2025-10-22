Misericórdia de Sangalhos lança primeira pedra da nova Estrutura Residencial para Idosos

A obra (Lar, Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário) terá um custo de 5.794.500 euros (+IVA) e um prazo previsto de construção de vinte meses.

A Misericórdia da Freguesia de Sangalhos, com o lançamento da primeira pedra no passado sábado, celebrou, simbolicamente, o início do processo de construção da nova Estrutura Residencial para Pessoa Idosa (ERPI), Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário.

“Esta obra é fruto da necessidade de superar aquilo que se vinha a verificar”, começou por afirmar Emanuel Maia, presidente da Assembleia-Geral da Misericórdia de Sangalhos, visivelmente satisfeito porque, no seu entender, a instituição sangalhense “não tinha condições para exercer a sua função”.

E adiantou: “Esta não é uma obra só de Sangalhos”, porque “beneficia todo o concelho de Anadia”. Emanuel Maia disse ainda que “queremos dar o melhor acolhimento aos idosos” e melhorar as condições de trabalho dos colaboradores da instituição. “Queremos que seja uma obra de referência nacional pelo trabalho que vai realizar”, concluiu.

Já para o provedor Carlos Santiago, o passado sábado constituiu “um dia muito importante para a nossa instituição”, considerando que esta é a concretização de “um projeto ambicioso” e que vai dotar a nova infraestrutura com mais 26 camas do que a anterior.

Lembrou que “enfrentámos muitas adversidades”, que este foi um processo que “não foi fácil”, mas com “muito esforço e dedicação, conseguimos atingir os nossos objetivos”.

Maria Teresa Cardoso, naquele que terá sido um dos seus últimos atos públicos como presidente da Câmara Municipal de Anadia – o novo executivo municipal toma posse no dia 30 – mostrou-se grata “pelo trabalho feito e pelo grande exemplo que o nosso concelho” dá com a concretização de um projeto que só foi possível concretizar graças à ambição, caraterística que continua a ser apanágio da população local. “Acredito que os sangalhenses vão corresponder em solidariedade para com esta obra”, vaticinou a autarca de Anadia.

A cerimónia de lançamento da primeira pedra da ERPI teve início com a bênção do padre Abílio Araújo e, logo depois, foi assinado o auto de consignação, guardado numa garrafa selada e enterrada ao lado da primeira pedra, como recordação para o futuro.

Neste mesmo dia, celebrou-se o 93.º aniversário da Misericórdia de Sangalhos, com um brinde e com o tradicional cantar de parabéns no Centro Paroquial.

Por fim, referir que esta obra terá um custo de 5.794.500 euros e um prazo previsto de vinte meses de construção.