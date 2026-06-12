RCD Móveis vive fase de expansão com inauguração de novas instalações

Carpintaria com novas instalações na Zona Industrial do Paraimo é já uma referência na execução de móveis feitos à medida, respondendo aos anseios dos clientes mais exigentes.

Cozinhas, quartos, casas de banho, salas e interiores (roupeiros, mesas, cadeiras, portas, janelas, caixilhos, rodapés, soalhos, tetos, escadas, revestimentos interiores e exteriores e coberturas). Estas são as principais áreas de trabalho da carpintaria RCD Móveis.

Com 32 anos de atividade, a empresa inaugurou novas instalações na Zona Industrial do Paraimo, na freguesia de Sangalhos. Todos os móveis aqui executados são feitos por medida por forma a responder aos anseios dos clientes mais exigentes.

O empresário Rodolfo Domingues recorda que nestas três décadas de vida da RCD Móveis, a evolução foi “gigante”.

A carpintaria, que começou de forma humilde e simples, num espaço familiar, dedicando-se ao restauro de móveis antigos, cresceu, fruto do seu espírito empreendedor.

Um crescimento sustentado e gradual que levou o empresário a dar mais um importante passo, com a construção de instalações próprias.

“Foi a medida mais acertada e representa um marco na história da empresa, mas também na minha vida pessoal”, diz convicto de que esta mudança, realizada em 2025, não foi apenas um investimento significativo, como veio permitir melhores condições de trabalho para toda a equipa, mas também receber os clientes com outro conforto.

“Aqui temos uma visibilidade diferente, e este espaço permite transmitir para o mercado a imagem que desejamos, que somos uma empresa sólida, com nome no mercado e uma produção muito cuidada, obedecendo a rigorosos padrões de qualidade.”

A RCD Móveis tornou-se assim, ao longo de três décadas, uma empresa de referência na planificação e conceção de “projetos únicos, exclusivos, pensados ao pormenor”, frisa Rodolfo Domingues que destaca, para além dos materiais de alta qualidade, “os parceiros de reconhecida craveira nacional e internacional”.

“O cliente sabe que o que entregamos é bom, tem muita qualidade”, trabalhando a gama média-alta. “Estamos a crescer de ano para ano e o nosso mercado já não se restringe apenas ao nacional, mas também no estrangeiro”, com foco nas soluções personalizadas que permitem, na maior parte dos casos, a entrega de soluções chave-na-mão.

“Cada peça é pensada, desenhada e executada com um propósito”, avança, tendo sempre como farol “a qualidade e a exclusividade”.

Com seis colaboradores, Rodolfo Domingues lamenta a falta de pessoal especializado na área da carpintaria, reconhecendo que as escolas profissionais poderiam formar alunos nesta área que é já hoje muito bem remunerada.

Para os próximos anos, o empresário está determinado em continuar a fazer crescer a empresa e garantir a total satisfação dos clientes.