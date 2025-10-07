Programação especial celebra aniversário da Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro

25.º aniversário assinalado com atividades durante o mês de outubro. Exposição e videomapping, marcam início das comemorações, no dia 14.

A Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro celebra neste mês de outubro o seu 25.º aniversário, com uma programação especial, que vai passar por uma instalação artística de videomapping, uma exposição e sessões de promoção do livro e da leitura, entre outras atividades.

As comemorações oficiais têm início no próximo dia 14 de outubro, às 20h, com a apresentação da instalação artística de videomapping intitulada “EN|TRE”, da autoria de Miguel Estima, criada especialmente para assinalar a efeméride.

A projeção será feita na fachada do edifício da biblioteca, aproveitando a sua imponência arquitetónica. O evento contará com a participação dos alunos de ballet do Conservatório Artes e Comunicação – Filarmónica União de Oliveira do Bairro.

Logo a seguir, às 21h30, é inaugurada a exposição “Poetas da Nossa Terra – Vozes de Oliveira do Bairro”, com a participação do projeto artístico e comunitário “Jovens Artistas Unidos”.

Esta mostra, que vai ficar patente até 31 de dezembro, celebra doze escritores que deram voz à alma literária do concelho bairradino e cuja obra “reflete a sensibilidade, a memória e a identidade cultural de Oliveira do Bairro”.

De acordo com a sinopse da exposição, “cada autor será representado numa estrutura cúbica de cores vibrantes, símbolo da diversidade criativa da região”, uma instalação móvel que vai “guiar o público ao longo de uma viagem literária (…), que começa nos finais do século XIX e se estende até aos nossos dias”.

Para além destas atividades, o programa conta ainda com vários ateliês dedicados aos livros e, em especial, ao público mais jovem, com convidados especiais como Rui Ramos (14 de outubro, às 10h30), Ivo Prata (dia 16, às 10h30 e 14h30), Jorge Serafim (dia 17, às 15h e às 21h) e Maria Inês Graça (dia 18, às 10h30).

O programa completo pode ser encontrado no site e redes sociais do Município de Oliveira do Bairro e da Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro.

Recorde-se que este equipamento ganhou vida em outubro de 2000, entre as paredes de um edifício que aproveitou a histórica fachada principal do que outrora foi o celeiro dos Duques de Lafões, adquirido pela Câmara Municipal de Oliveira do Bairro em meados do século XIX para ser a sede dos Paços do Concelho até à entrada em funcionamento da nova sede da autarquia, em 1996.

A Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro integra a Rede Nacional de Leitura Pública e a Rede Concelhia de Leitura, de que fazem parte, neste último caso, os Polos de Leitura de Oiã, Palhaça, Bustos, Troviscal e Mamarrosa.

Este equipamento realiza periodicamente uma série de atividades de promoção do livro e da leitura, dirigidas a vários públicos, que vão dos bebés aos seniores.

Para além disso, disponibiliza aos seus utentes e à comunidade vários serviços, com o de empréstimo domiciliário, leitura de presença/consulta local, acesso a computadores e internet, serviço de referência/apoio e orientação bibliográfica, reprografia, serviço de extensão cultural e apoio às Bibliotecas Escolares, entre outros.