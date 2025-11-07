Assine já
Catarina Cerca

catarina.i.cerca@jb.pt

7 de Novembro de 2025 9:53

Aguada de Baixo // Águeda // Economia // Vinhos   Exclusivo

Adega Malápio faz renascer o vinho de talha

A maçã autóctone da região da Bairrada – Malápio – empresta o nome ao primeiro vinho e ao projeto que Romeu Martins ergueu em Aguada de Baixo (Águeda).

A maçã autóctone da região da Bairrada – Malápio – empresta o nome ao primeiro vinho e ao projeto que Romeu Martins está determinado em fazer vingar em Aguada de Baixo (Águeda).
Foi na pequena adega que está a reerguer, que nos recebeu com a simpatia e entusiasmo de quem concretizou um sonho há muito acalentado no seu subconsciente.

Artigo exclusivo para os nossos assinantes

Tenha acesso ilimitado a todos os conteúdos do site e à edição semanal em formato digital.

ASSINAR AGORA

Se já é assinante, entre com a sua conta. Entrar

aguada de baixo , bairrada , Malápio , Romeu Martins , vinhos , vinhos Bairrada