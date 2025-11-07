A maçã autóctone da região da Bairrada – Malápio – empresta o nome ao primeiro vinho e ao projeto que Romeu Martins está determinado em fazer vingar em Aguada de Baixo (Águeda).
Foi na pequena adega que está a reerguer, que nos recebeu com a simpatia e entusiasmo de quem concretizou um sonho há muito acalentado no seu subconsciente.
Adega Malápio faz renascer o vinho de talha
