Repórter de imagem, natural de Aguada de Baixo, cobre eventos de grande impacto internacional

Lucénio Carvalho tem um percurso profissional notável. Entre os momentos mais marcantes estão, a cobertura do terramoto em Marraquexe e o acompanhamento do conflito no Médio Oriente, entre Israel e o Hamas.

Lucénio Alberto de Carvalho, nascido em Aguada de Baixo, tem um percurso notável na área do jornalismo, como repórter de imagem, que vale a pena contar.

Chegou a ser atleta da ARCA – Associação de Recreio, Cultura e Assistência de Aguada de Baixo mas acabaria por enveredar por uma profissão bem diferente. Começando por um estágio no Porto e, com apenas 19 anos, iniciou a carreira profissional numa produtora de vídeos de casamentos. Foi o seu primeiro contacto com uma câmara, captando momentos únicos.

Após concluir a sua formação, Lucénio Carvalho deu “o salto” para a televisão. Ao longo dos anos, foi construindo um percurso sólido como repórter de imagem, acumulando experiências marcantes em Portugal e no estrangeiro.

Um dos momentos mais simbólicos da sua carreira aconteceu em 2004, durante o Campeonato da Europa de Futebol realizado em Portugal. A cobertura do evento representou um importante marco profissional, tendo em conta o contexto mediático.

Rumaria, mais tarde, ao Brasil, país onde viveu uma das fases mais intensas da sua carreira profissional. Trabalhou na Globo, uma das maiores redes de televisão do mundo e chegou a criar a sua própria produtora. A experiência brasileira ampliou horizontes, trouxe novos desafios e consolidou a sua visão sobre o poder da imagem na narrativa jornalística.

Anos depois, regressou a Portugal, onde retomou o trabalho na televisão, em 2021, com uma nova etapa, na TVI/CNN Portugal, continuando a exercer a função de repórter de imagem no terreno. Desde então, tem estado a cobrir eventos de grande impacto internacional. Entre os momentos mais marcantes desta fase recente estão, por exemplo, a cobertura do terramoto em Marraquexe (Marrocos) e o acompanhamento do conflito no Médio Oriente, entre Israel e o Hamas, cenários exigentes onde a capacidade técnica, a rapidez de decisão e a resistência emocional são fundamentais.

Apesar de uma carreira já marcada por experiências intensas, Lucénio Carvalho mantém objetivos bem definidos. Um dos seus sonhos era estar num campeonato do mundo de futebol, um evento que considera especial e que espera poder viver ainda este ano.

Para o futuro reserva também o desejo pessoal e profissional de regressar ao Brasil e continuar o projeto de vida que começou naquele país, mantendo sempre a ligação às imagens que ajudam a contar histórias reais ao mundo.

Idálio Torres/colaborador