Bancos inteligentes chegam à cidade de Anadia

Cada banco está devidamente equipado com duas portas USB, carregador sem fios, permitindo o carregamento de telemóveis e de outros dispositivos eletrónicos, através de ligação USB ou wireless (sem fios).

O Município de Anadia instalou, recentemente, nove bancos inteligentes no centro da cidade, no âmbito do projeto do Bairro Comercial “Anadia Digit@ll”.

Estes bancos, equipados com um painel solar, permitem o carregamento de dispositivos móveis, sendo uma aposta em mobiliário urbano inteligente para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos.

Os bancos inteligentes encontram-se localizados, junto ao Pavilhão Municipal de Anadia, Rua dos Olivais, Alameda dos Bombeiros, Mercado Municipal de Anadia, Parque Urbano de Anadia, Praceta entre a Loja do Cidadão e a Câmara Municipal de Anadia, Avenida Eng. Tavares da Silva (junto ao Museu do Vinho Bairrada).

Foram também instalados na cidade, junto ao Pavilhão Municipal e na Praça da Juventude, dois cacifos digitais inteligentes que facilitam a entrega e recolha das encomendas realizadas no comércio local.

Estas iniciativas reforçam o compromisso do Município de Anadia com a transformação digital e o apoio ao comércio local, criando ambientes urbanos mais dinâmicos e atrativos para residentes e visitantes.

O projeto “Anadia Digit@ll”, dinamizado em parceria com a ACIB, com a duração de dois anos (2024/2025), visa modernizar e potenciar o comércio na cidade, representando um investimento de aproximadamente 1 milhão de euros, financiado pelo PRR.