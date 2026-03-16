Homem e mulher em prisão preventiva por tráfico de droga em Anadia

Entre o material apreendido, encontravam-se dezenas de doses de cocaína e heroína, bem como 88 litros de aguardente furtada.

Foto de arquivo

Um homem de 57 anos e uma mulher de 37 foram detidos no concelho de Anadia, por tráfico de estupefacientes, tendo ficado em prisão preventiva e sujeitos a apresentações bi-semanais.

A detenção foi efetuada no dia 11 de março, pelo Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento Territorial de Anadia. A investigação decorria há cerca de um ano.

No cumprimento de um mandado de busca domiciliária, cinco mandados de busca não domiciliária e um mandado de detenção fora de flagrante delito, a operação resultou na detenção dos suspeitos e na apreensão de diverso material: 93 doses de cocaína (crack); 34 doses de heroína; 9 doses de haxixe; 88 litros de aguardente furtada; 505 euros em numerário; diversos utensílios usados no corte e dosagem do produto estupefaciente; e uma viatura.

Os detidos foram constituídos arguidos, e foram presentes no dia 13 de março, ao Tribunal Judicial de Aveiro, sendo-lhes aplicadas as medidas de coação de prisão preventiva e apresentações bi-semanais.