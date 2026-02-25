Anadia incluída na lista de concelhos afetados pela tempestade “Kristin”

Autarquia considera este reconhecimento fundamental para acelerar os processos de recuperação, apoiar famílias e empresas afetadas e repor a normalidade no território.

O Governo reconheceu oficialmente o concelho de Anadia como um dos territórios gravemente afetados pelos fenómenos meteorológicos extremos registados nos meses passados meses de janeiro e fevereiro.

Em nota enviada à redação, o Município de Anadia, explica que “durante este período, o país foi atingido por sucessivas tempestades de elevada intensidade, culminando na tempestade “Kristin”, cuja passagem na madrugada de 28 de janeiro resultou de uma ciclogénese explosiva. A combinação de vento muito forte, precipitação intensa e evolução rápida provocou danos significativos em diversas regiões, incluindo o concelho de Anadia”.

É também avançado pela Câmara Municipal de Anadia que “a situação excecional vivida no território nacional originou cheias graves, deslizamentos de terras e prejuízos substanciais em habitações, infraestruturas públicas, equipamentos municipais, empresas, instituições sociais e património natural e cultural. Anadia não foi exceção, tendo registado ocorrências que mobilizaram intensamente os serviços municipais e as forças de proteção civil”.

Acrescente-se ainda que na sequência da Resolução do Conselho de Ministros n.o 15‐B/2026, de 30 de janeiro — que declarou a situação de calamidade — e das posteriores prorrogações e alargamentos territoriais, o Governo determinou, através do referido despacho, a inclusão de Anadia entre os concelhos que, embora não diretamente atingidos pela zona de impacto da ciclogénese explosiva, sofreram efeitos graves decorrentes da tempestade “Kristin”.

Com esta decisão, o concelho de Anadia passa a estar abrangido pelo quadro normativo de apoios e medidas excecionais criado para responder aos danos provocados pela situação de calamidade.

A autarquia considera este reconhecimento “fundamental para acelerar os processos de recuperação, apoiar famílias e empresas afetadas e repor a normalidade no território”, assim como frisa que “continuará a trabalhar em estreita articulação com as entidades regionais e nacionais competentes, garantindo que todos os mecanismos de apoio são devidamente acionados e que a população dispõe da informação e dos meios necessários para enfrentar as consequências deste episódio meteorológico extremo”.

Recorde-se ainda que recentemente, o presidente da autarquia, Jorge Sampaio, enviou um ofício ao primeiro-ministro, Luís Montenegro, a solicitar a integração do concelho na lista dos municípios em Estado de Calamidade, ofício que foi igualmente remetido ao Presidente da República, aos Ministros da Economia e da Coesão Territorial, das Infraestruturas e Habitação e à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC).