PS Anadia promove conferência sobre Mário Soares e a Europa

Numa iniciativa da Concelhia de Anadia do Partido Socialista, realiza-se, no próximo dia 28 de fevereiro, a partir das 15h, na Biblioteca Municipal de Anadia, uma conferência intitulada “Mário Soares e a Europa”.

“No ano em que se assinala os 40 anos da adesão de Portugal à União Europeia, os 40 anos da eleição presidencial de Mário Soares e após as comemorações do centenário do seu nascimento, preparamos uma Conferência especial dedicada à reflexão sobre o seu legado e os desafios que a adesão à Europa hoje nos coloca”, refere aquela estrutura partidária.

A conferência terá como oradores convidados, o historiador, Cardoso Leal; o deputado da Assembleia da República, Filipe Neto Brandão e o militante n.º 1 do PS, confidente de Mário Soares e antigo deputado europeu, António Campos. Será moderador do painel o anadiense, José Carlos Coelho.

A entrada é livre. A Concelhia de Anadia do PS deixa o convite a todos os que queiram e se possam juntar para celebrar, recordar e pensar o futuro.