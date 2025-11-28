Carrosséis, espetáculos, teatro e magia animam quadra natalícia em Oliveira do Bairro

Bairro Natal de Oliveira do Bairro promete muita animação dentro e fora da tenda gigante, de 30 de novembro a 4 de janeiro.

O “Bairro Natal” regressa este ano a Oliveira do Bairro, sob o mote “Fábrica de Brinquedos”, com um conjunto alargado de atividades e espetáculos gratuitos para diferentes públicos.

A abertura está marcada para este domingo, dia 30 de novembro, às 16h, na Praça do Município, junto aos Paços do Concelho e ao Quartel das Artes Dr. Alípio Sol, prolongando-se até 4 de janeiro.

O recinto volta a integrar uma tenda de grandes dimensões, que acolherá um palco e várias zonas destinadas a iniciativas promovidas pelos serviços municipais e por associações do concelho.

O espaço inclui ainda equipamentos lúdicos para crianças, a tradicional Casa do Pai Natal e um mercadinho temático.

Na área exterior estarão disponíveis um comboio e carrosséis para os mais novos, bem como elementos decorativos inspirados no universo da “Fábrica de Brinquedos”.

O programa abrange espetáculos de música, dança, teatro e magia, além de ateliers dinamizados pela Biblioteca Municipal, Rede de Museus de Oliveira do Bairro e entidades locais.

Susana Martins, Vereadora da Câmara Municipal responsável pelo evento, sublinha que a autarquia “voltou a apostar na criação de um espaço acolhedor e marcadamente natalício, com uma programação diversa, que inclui espetáculos, ateliers e momentos para toda a família”. Destaca ainda “o envolvimento das associações do concelho, que terão oportunidade de apresentar o resultado do excelente trabalho que desenvolvem ao longo do ano e angariar receitas através das suas bancas no Mercadinho de Natal”.

O Quartel das Artes Dr. Alípio Sol, equipamento municipal, integra igualmente a programação do “Bairro Natal”, acolhendo vários espetáculos ao longo do mês de dezembro e início de janeiro. Entre os destaques contam-se Tango Passion, com músicos e bailarinos argentinos, no dia 8, às 17h, e o concerto dos Coimbra Gospel Choir, no dia 13, às 21h30.

Seguem-se o Concerto de Natal, com um tributo a Carlos Paião, interpretado por coros do concelho, no dia 21, às 17h, e o Concerto de Reis, com a Banda Filarmónica da Mamarrosa e a União Filarmónica do Troviscal, no dia 4 de janeiro, às 16h.

O programa completo do “Bairro Natal” está disponível no site do município.