Club de Ancas leva a palco “Alice no País das Maravilhas” no Cineteatro Anadia

A secção de teatro do Club de Ancas leva a palco, no próximo dia 16 de novembro, pelas 15h, no Cineteatro Anadia, a famosíssima peça “Alice no País das Maravilhas”.

Uma adaptação de Matilde Nobre de Sousa, Sandro Duarte e Helena Nogueira a partir do filme da Disney de Tim Burton e de guiões retirados da internet.

Entrada grátis mediante reservas que podem ser feitas por mensagem para o email: geral@clubedeancas.com.

A peça conta com encenação de Helena Nogueira e Marta Pires.

Do elenco fazem parte: Alice 1 – Matilde Bispo; Alice 2 – Ana Almeida Oliveira; Avô – Joaquim Ferreira; Coelho Branco – David Pereira; Flores – Sarah Martins, Sofia Martins e Caetana Bandeira; Azulina – Helena Silva; Chapeleiro Maluco – Sandro Duarte; Lebre de Março – Maria Sousa Marques; Gato Risonho – Sarah Martins; Rato do Campo – Sofia Martins; Soldados de Copas – Joaquim Ferreira e Helena Silva; Cavaleiro Sinistro – Joana Silva; Rainha de Copas – Natália Seabra; Rainha Branca – Maria de Sousa Marques; Mestre de Cerimónias – Sarah Martins.

Sonoplastia, design de luz e operação a cargo de Helena Nogueira, Artur Castro, José Pedro Negrão e Josué Ferreira.