Um ciclo para celebrar William Shakespeare no Teatro Aveirense

Espetáculos, formação e vídeo reinventam Shakespeare para crianças, jovens e escolas, entre os dias 2 e 7 de fevereiro.

Foto: ®ALIPIOPADILHA

William Shakespeare é celebrado em fevereiro no Teatro Aveirense de forma inovadora. No ano em que se assinalam 360 anos sobre o seu desaparecimento, o Teatro Praga apresenta a Trilogia Shakespeare, entre 2 e 7 de fevereiro, com uma série de atividades desenvolvidas em torno de três tragédias do autor: “Romeu & Julieta”, “Hamlet” e “Macbeth”.

A Trilogia Shakespeare é composta por três espetáculos de teatro, um workshop e uma sessão de cinema, numa sequência de iniciativas pensadas para celebrar um dos mais notáveis dramaturgos de sempre. Com especial incidência no público jovem, o ciclo inclui sessões especiais para escolas e procura trazer William Shakespeare para os dias de hoje, de forma criativa e original.

As atividades arrancam no dia 2 de fevereiro com “To Be or Not To Be – That’s The Question”, com Cláudia Jardim e Diogo Bento, sendo uma formação para professores, educadores, artistas e outros interessados em novas abordagens de obras clássicas junto dos mais novos.

Para o dia 3 de fevereiro fica marcado o espetáculo “Hamlet, Sou Eu”, numa sessão exclusiva para escolas, que lança um desafio de descoberta e representação de possíveis cenários teatrais para a história da peça “Hamlet”, com subida dos participantes até ao palco no final.

No dia 5 de fevereiro haverá uma nova sessão para escolas, desta feita com “Romeu & Julieta”, que transpõe uma das histórias mais românticas e dramáticas de sempre para o ambiente divertido de uma cozinha.

Também para o dia 5 de fevereiro está confirmada “William ShakeskKkKKkk”, uma conferência performativa em formato de vídeo, de inspiração tiktokiana, realizada em torno da biografia do dramaturgo.

Por fim, no dia 7 de fevereiro dá-se a apresentação de “MacBad”, que transforma o clássico “Macbeth” na história de um bully, convocando o universo dos videojogos.

Pensado para públicos diversos, desde crianças a partir dos 6 anos, jovens, professores e público em geral, o ciclo cruza teatro, pedagogia, humor e participação ativa, abrindo espaço para novas leituras das grandes tragédias e dilemas shakespeareanos.

Este ciclo Shakespeare no Teatro Aveirense afirma-se como uma proposta artística e pedagógica que cruza tradição e contemporaneidade, convidando o público a redescobrir Shakespeare de forma crítica e participativa.