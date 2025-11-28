Pavilhão de Desportos de Anadia recebe Galas de Natal

Os espetáculos dão a conhecer os talentos anadienses, bem como o trabalho que as associações desenvolvem ao longo do ano.

As Galas de Natal são um dos pontos altos da programação natalícia promovida pelo Município de Anadia. Os eventos contam com a participação das associações culturais e recreativas do concelho que vão apresentar momentos de música, folclore, dança, teatro e poesia alusivos à quadra.

O primeiro espetáculo está agendado para amanhã, sábado, dia 29 de novembro, subordinado ao tema “Natal é tradição”.

O segundo terá lugar a 6 de dezembro, com o tema “Natal é Partilha”, onde será feita uma evocação dos 40 anos do Live Aid. Esta segunda gala terá ainda um cariz solidário, com o público a ser convidado a oferecer bens alimentares que reverterão a favor da APPACDM de Anadia. Ambos os espetáculos têm lugar no Pavilhão de Desportos de Anadia, pelas 21h.

No primeiro espetáculo participam o Bate Forte – Grupo de Bombos da Casa do Povo de Vilarinho do Bairro, Grupo Folclórico da Pedralva – Região Bairradina, Músicas sem Idade (Club de Ancas), Orquestra Comunitária da Freguesia da Moita “Poeta Cavador”, Sons de Avelãs (Casa do Povo de Avelãs de Caminho), Grupo de Cantares da ADABEM, Rancho Folclórico da Casa do Povo de Vilarinho do Bairro, Orquestra Desigual da Bairrada, Secção de Teatro do Club de Ancas, Cine Club Bairrada – Club de Ancas e AAPB – Associação dos Artistas Plásticos da Bairrada.

No segundo, participam a Secção de Teatro Club de Ancas, InCantus – Tocares e Cantares de Avelãs de Cima, Grupo Folclórico e Cultural de Paredes do Bairro, Escola de Dança do Club de Ancas/ DWH – Dance With Heart, Associação Palco Emergente – Groovart Academia de Artes, Orquestra do Agrupamento de Escolas de Anadia, Poutena Dance Academy (Centro Social, Cultural e Recreativo de Poutena), ADABEM Artz Dance e Escola de Música da ADABEM.

A entrada é livre, mediante apresentação de bilhete que pode ser levantado no Posto de Turismo da Curia (terça-feira a domingo, das 9h30 às 13h e das 14h às 17h30) ou na bilheteira do Cineteatro Anadia (sexta-feira e sábado 19h30 às 23h).

Para além da mensagem que se pretende transmitir, nesta época natalícia, de partilha e união, os espetáculos dão ainda a conhecer os talentos anadienses, bem como o trabalho que as associações desenvolvem ao longo do ano.