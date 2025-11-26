Assine já
Catarina Cerca

catarina.i.cerca@jb.pt

26 de Novembro de 2025 13:47

Anadia // Ancas // Cultura // Sociedade   Exclusivo

Semana Cultural do Club de Ancas dedica 11 dias às artes

Da música ao teatro, passando pela dança, leitura, cinema, artes plásticas até à residência artística, serão 11 dias (de 28 de novembro a 8 de dezembro) de intensa atividade.

Duas dúzias! Vem aí a 24.ª Semana Cultural de Ancas e o 121.º Aniversário do Club de Ancas.
A presente edição decorre de 28 de novembro a 8 de dezembro e está recheada de propostas culturais para todos os gostos.

