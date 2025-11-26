Duas dúzias! Vem aí a 24.ª Semana Cultural de Ancas e o 121.º Aniversário do Club de Ancas.
A presente edição decorre de 28 de novembro a 8 de dezembro e está recheada de propostas culturais para todos os gostos.
Semana Cultural do Club de Ancas dedica 11 dias às artes
Da música ao teatro, passando pela dança, leitura, cinema, artes plásticas até à residência artística, serão 11 dias (de 28 de novembro a 8 de dezembro) de intensa atividade.
