Comunidade cigana sensibilizada para a importância da educação em Oliveira do Bairro

O Município de Oliveira do Bairro promoveu duas sessões de sensibilização dirigidas a pessoas ciganas, com o objetivo de promover e valorizar a educação e a integração familiar no percurso escolar das crianças e jovens desta etnia.

A iniciativa, desenvolvida no âmbito do projeto “Uma Casa para (onde) Mudar”, realizou-se em parceria com o Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro e com o Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social concelhio.

As duas sessões contaram com várias pessoas ciganas, que partilharam o seu testemunho de vida e histórias de superação, destacando a importância da educação como ferramenta fundamental para a inclusão e o desenvolvimento pessoal e comunitário.

Estas histórias de sucesso abriram espaço para o diálogo com as pessoas presentes nas sessões, que também tiveram a oportunidade de partilhar as suas dificuldades e receios, devido aos estereótipos e generalizações que pesam sobre as pessoas ciganas.

De referir ainda a presença, nas duas sessões, de Bruno Gonçalves, Delegado Nacional do programa ROMED, iniciativa europeia e nacional que visa aumentar a participação cívica e a governação democrática das comunidades ciganas, principalmente através da formação de mediadores e do apoio a grupos de ação comunitária.

As sessões decorreram no Instituto Profissional da Bairrada, em Oliveira do Bairro, e no Auditório da Freguesia de Oiã, respetivamente nos dias 8 e 15 de outubro.

Para a autarquia de Oliveira do Bairro, esta iniciativa vem demonstrar “o compromisso do Município com políticas sociais inclusivas e com o apoio contínuo a famílias em situação de vulnerabilidade, independentemente da sua etnia, nacionalidade ou outra forma de discriminação, promovendo a igualdade de oportunidades e o acesso a uma vida digna para todos”.

“Uma Casa para (onde) Mudar” é um projeto que visa apoiar pessoas em situação de sem-abrigo em Oliveira do Bairro. O projeto, cofinanciado pelo CENTRO 2030, assenta num acompanhamento de proximidade focado na capacitação das pessoas com vista à sua integração plena.