Gripe aviária na Expo-Ave: animais permanecem no Espaço Inovação, em Oliv. Bairro

Já foram abatidos cerca de 50 patos que estavam nos lagos e verificou-se a morte de mais alguns animais que tinham acusado positivo para gripe aviária. O COBL, cuja situação financeira neste momento é delicada, apela a quem tenha um espaço, no raio de 2km (com pavilhão ou que permita a colocação de uma tenda): “poderíamos assim isolar as aves e seria uma grande ajuda até chegarmos a uma solução.”

Mantém-se no Espaço Inovação, em Oliveira do Bairro, a maioria das aves ali expostas desde a semana passada, no âmbito da Expo Ave. Esta exposição, que decorria desde quinta-feira, 30 de outubro, foi obrigada a encerrar ao final da tarde do dia seguinte, depois da morte suspeita de alguns Anseriformes (inicialmente, quatro patos e uma cegonha). Menos de 24 horas depois, confirmava-se o pior cenário, resultado positivo para gripe das aves, o que obrigou a organização, a cargo do Clube Ornitófilo da Beira Litoral (COBL) a encerrar portas, ficando a partir dali o controlo da situação sob a responsabilidade da DGAV (Direção Geral de Alimentação e Veterinária).

O foco foi descoberto numa colónia de patos, que se encontravam num dos lagos desta exposição, bem como a sua origem transmissora. Segundo JB apurou, os patos eram de um importador e originários de outro país da Europa (o que não obriga a quarentena). Entretanto, já foram abatidos os animais que se encontravam nos dois lagos, cerca de 50 patos, e verificou-se a morte de mais alguns animais (menos de uma dezena) que tinham acusado positivo para gripe aviária.

Quanto aos restantes animais, continuam no pavilhão do Espaço Inovação, à exceção dos répteis, cuja retirada foi autorizada na tarde de ontem (terça-feira), “mediante algumas exigências”, explicou fonte do COBL ao JB. Quanto às aves exóticas, “que é a situação que gera mais discórdia, devido ao trabalho genético e de preservação, continuamos a espera de uma solução por parte da DGAV”.

O COBL avança que a decisão é complexa porque envolve a União Europeia, não só por ser uma questão de saúde pública, mas também por ser o primeiro caso numa exposição deste tipo. “Estamos confiantes que tudo se resolva de forma coerente, através de análises, quarentena e contra-análises, no entanto ainda poderá durar cerca de um mês”. A organização da Expo-Ave adianta ainda que existe a possibilidade de as aves serem retiradas para um pavilhão ou tenda noutro espaço, apelando a quem tenha um espaço no raio de 2 quilómetros, para ajudar: “poderíamos assim isolar as aves e seria uma grande ajuda até chegarmos a uma solução.”

Clube em situação delicada

Ser obrigado a cancelar a Expo-Ave deixou o clube numa situação delicada, uma vez que “é com o retorno dos visitantes da exposição que montamos a exposição do ano seguinte”.

O COBL já deixou um apelo, na rede social Facebook, a quem quiser contribuir, “para não deixarmos este clube acabar e podermos reerguer-nos, para voltar a fazer a nossa querida Expo-Ave em Oliveira do Bairro, com toda a segurança e na tipologia que nos seja permitida”.

O Clube Ornitófilo adianta ainda que, no final do ano, irá anunciar a organização de um evento, em 2026, “que o COBL e criadores há muito desejavam e que já nos foi proposto”.