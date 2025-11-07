Gripe aviária na Expo-Ave: Animais vão continuar no Espaço Inovação até dia 21

Em virtude do foco de gripe aviária na Expo-Ave, os animais vão cumprir o período de quarentena no Espaço Inovação, em Oliveira do Bairro, estando descartada, portanto, a hipótese de virem a ser transferidos para outro local, como equacionara o COBL, entidade organizadora daquela exposição.

O presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, Duarte Novo, esclareceu ao JB que, em consonância com a Direção Geral de Alimentação e Veterinária, “a quarentena [das aves e outros animais] será feita, até ao fim, no Espaço Inovação. Apesar de não haver qualquer risco para a saúde humana, é por uma questão de segurança, pois se assim não fosse, os animais teriam de ser todos abatidos”.

O que significa que, até ao dia 21 de novembro, os animais permanecem no pavilhão, mantendo-se em funcionamento outros espaços daquele equipamento, como o auditório, o restaurante e as salas do 1.º piso, onde se encontra a ACIB.