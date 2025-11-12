Homem detido em Ílhavo por tráfico de droga

Um homem, de 36 anos, foi detido ontem, dia 11 de novembro, por tráfico de estupefacientes, no concelho de Ílhavo.

Segundo nota do Comando Territorial de Aveiro da GNR , a detenção aconteceu na sequência de “uma investigação que decorria há cerca de seis meses” e que culminou “no cumprimento de três mandados de busca, uma domiciliária e duas em veículos, na localidade de Gafanha da Nazaré”.

No seguimento da ação policial, foi detido o suspeito e apreendido diverso material, entre o qual se destacam: 261 doses de canábis; 1426 doses de haxixe; uma espingarda; sete cartuchos; uma pistola; duas munições; uma balança de precisão; 1540 euros em numerário e material utilizado no corte e acondicionamento do produto estupefaciente.

O detido foi hoje, dia 12 de novembro, presente ao Tribunal Judicial de Aveiro, para aplicação das medidas de coação.