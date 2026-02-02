Unidade de produção de canábis desmantelada pela PJ em Cantanhede

PJ suspeita que o produto estupefaciente fosse produzido em Cantanhede para introdução no mercado interno e externo.

Uma unidade de produção ilegal de canábis foi desmantelada pela Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro, com a colaboração da GNR, em Cantanhede. Durante a ação, foi detido ainda um homem de 35 anos.

A operação foi realizada na sequência de um incêndio urbano que deflagrou na semana passada, numa habitação daquela cidade, mais concretamente na localidade da Quinta da Ferreira.

Segundo a PJ, “além da apreensão de uma enorme diversidade de equipamentos utilizados para fim exclusivo do cultivo, produção, pesagem e embalamento da canábis, foram apreendidas mais de 370 pés daquela planta, em diferentes estados de floração e de desenvolvimento, bem como, uma quantidade considerável de canábis folhas e de canábis resina”.

Foram ainda apreendidos “equipamentos informáticos e mil euros, presumivelmente resultantes da atividade ilícita que o suspeito vinha desenvolvendo”, acrescenta a PJ.

Aquela força policial suspeita ainda que “a quantidade de plantas canábis e de produto estupefaciente apreendido, bem como a sofisticação do material utilizado para o cultivo, produção e embalamento, indicia que o produto estupefaciente fosse ali produzido para introdução no mercado interno e externo”.

O detido vai hoje ser presente à autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.