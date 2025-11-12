Mealhada com mais poder de compra desde 2021

O indicador per capita (IPC) do poder de compra da Mealhada registado em 2023 aumentou 2 pontos em comparação com os dados de 2021, indica o último Estudo sobre o Poder de Compra Concelhio (EPCC), do Instituto Nacional de Estatística (INE), conhecido este mês.

A Mealhada ganhou dois pontos no indicador de poder de compra, segundo a última atualização do estudo do INE. Mesmo assim, está 11 pontos abaixo da média nacional, com um IPC de 89, alcançando, no entanto, o 3.º melhor registo da Região de Coimbra, atrás de Coimbra (118,76) e da Figueira da Foz (95,10).

Na lista dos municípios do distrito de Aveiro, a Mealhada consegue o 4.º melhor registo, com a capital do distrito a atingir um indicador de 117,82, seguida de Águeda, com 89,51 e Ovar, com 89,19 pontos.

António Jorge Franco, presidente da Câmara da Mealhada, refere que “estes números já dão alguns sinais dos investimentos que estamos a fazer na economia local, na atração de empresas e no desenvolvimento do nosso turismo e da nossa restauração, em especial, ao potenciar a criação de postos de trabalho e de riqueza interna”.

Para o autarca, “o facto de o território estar a ser procurado por grandes marcas de distribuição alimentar, por exemplo, é um excelente indicador deste mesmo poder de compra”. Por tal, “vamos continuar a criar condições para construir um concelho mais dinâmico, mais competitivo e com mais qualidade de vida, neste trabalho importante de parceria com as empresas e a nossa comunidade”.

Importa referir, de acordo com estes dados, que apenas 31 municípios do país, localizados sobretudo na Grande Lisboa e na Área Metropolitana do Porto, registaram em 2023 um poder de compra superior à média nacional. Outros valores acima da média nacional foram também verificados em municípios capitais de distrito, com destaque para Coimbra, Aveiro, Faro e Évora.

Analisando os 308 municípios do território nacional, 106 municípios (34% do número total de municípios) apresentavam valores do indicador per capita inferiores a 75 e 10 municípios tinham valores inferiores a 65.

Para chegar a estes dados, o INE recorreu a 15 variáveis reportadas ao ano de 2023, tendo em conta a população residente estimada pelo INE para 31 de dezembro de 2023, o crédito à habitação, ganho mensal dos trabalhadores (declarado), IRS, rendimento bruto, valor das compras e vendas declaradas, entre outros dados, que permitiram apurar o poder de compra em cada um dos municípios do país.