Oriana Pataco

oriana.b.pataco@jb.pt

28 de Novembro de 2025 15:12

Oliveira do Bairro // Sociedade   Exclusivo

Missão em Angola: Rute Silva partiu inquieta mas voltou com o coração cheio

“Senti que Deus me chamava a algo mais.” Foi essa voz interior que levou Rute Silva, de Oliveira do Bairro, a partir numa aventura: 30 dias de missão no Dondo, Angola, onde descobriu uma fé simples, mas muito enriquecedora.

Rute Silva tem 47 anos e uma vida inteira dedicada ao serviço dos outros e à comunidade. Começando desde logo pela sua vida profissional (trabalha na PSP de Aveiro), mas também pelo Corpo Nacional de Escutas, catequese e voluntariado em geral no Município de Oliveira do Bairro.

