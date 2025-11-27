Noite nos museus leva os mais novos a descobrir o património em Cantanhede

Atividade destina-se a crianças dos 6 aos 12 anos e decorre entre as 20h do dia 28 e as 9h do dia 29 de novembro.

Na noite de 28 para 29 de novembro, realiza-se no Museu da Pedra e no MACC – Museu de Arte Colecionismo de Cantanhede a atividade “Noites nos Museus”, com o tema “O presente de Natal”.

A atividade, destinada a crianças dos 6 aos 12 anos, terá início às 20h do dia 28 e termina pelas 9h do dia 29 de novembro.

Com objetivos fundamentais de promover diferentes formas de usufruir de espaços culturais e de criar hábitos de frequência destes espaços, visa também proporcionar uma noite diferente e repleta de atividades lúdico-pedagógicas.

As inscrições estão limitadas a número máximo de 25 crianças. Todas as informações podem ser obtidas informações presencialmente no MACC ou através do telefone 231 423 730, mas as inscrições, para respeitar ordem de inscrição, terão de ser feitas usando o endereço eletrónico macc@cm-cantanhede.pt.

O valor por participante é de 12,50 euros e inclui a participação em todas as atividades programadas, ceia e pequeno-almoço.

Os participantes deverão trazer saco-cama, almofada, lanterna, roupa prática e confortável, pijama e material de higiene pessoal.