Rally Marquês de Marialva vai para a estrada este fim de semana em Cantanhede

A 3. ª edição do Rally Marquês de Marialva 2025 vai para a estrada no próximo fim de semana, dias 15 e 16 de novembro, em Cantanhede.

A prova irá contar com a presença de 43 pilotos que vão trazer, uma vez mais, para as estradas do concelho a emoção automobilística.

O rali, que integra o Campeonato Centro de Ralis, Campeonato Centro de Ralis 2 Rodas Motrizes e a Taça dos Campeões de Ralis Regionais – Claudino Romeiro, é organizado pelo Clube Automóvel do Centro e conta com o alto patrocínio da Câmara Municipal de Cantanhede.

Na apresentação da prova, realizada na passada segunda-feira, nos Paços do Município de Cantanhede, Helena Teodósio, presidente da Câmara Municipal, vincou que o regresso do rali às estradas do concelho “é mais uma grande jornada automobilística, capaz de mobilizar o interesse de milhares de espectadores, oriundos de toda a região e do país”, à semelhança das duas edições anteriores.

Dinamizar a economia local

Por isso, reconheceu ser esta competição uma importante forma de dinamização do comércio local. “A expetativa é que, este ano, o rali traga, de novo, um impacto positivo nas atividades económicas locais, sobretudo na restauração, alojamento e serviços”, frisou, acrescentando que, desta forma, “estamos a consolidar rotinas de visita ao concelho”.

Agradeceu ao Clube Automóvel do Centro “pela notável capacidade organizativa”, mas também “pelo elevado nível competitivo atingido, pela assertividade e rigor com que foram cumpridos todos os requisitos inerentes a uma prova desta natureza”.

Apelo ao público: segurança, civismo e respeito

Focando-se na questão da segurança, Helena Teodósio alertou que “neste domínio, particularmente exigente, este ano tudo foi cuidadosamente preparado para que as provas decorram sem incidentes”.

Assim, no terreno estará um amplo dispositivo de segurança envolvendo a GNR, os Bombeiros Voluntários de Cantanhede e várias equipas técnicas de apoio, prontas a atuar de imediato em qualquer circunstância.

“São o garante de que o rali decorre com a tranquilidade desejável, já que nas duas edições anteriores o público deu uma prova notável de civismo e respeito pelas regras de segurança”, reconheceu a edil cantanhedense. E é precisamente este espírito que Helena Teodósio espera ver repetido este ano.

“Mesmo com troços fechados ao trânsito e com vigilância reforçada, é essencial que os espectadores assistam à prova em locais devidamente autorizados e seguros, tanto no contexto urbano, como nas zonas rurais e florestais”, vincou ainda, alertando que “o rali é um espetáculo para ser vivido com entusiasmo, mas também com sentido de responsabilidade e respeito pelas normas de segurança”.

Parceria de sucesso e sonho com subida de escalão

Já o presidente do Clube Automóvel do Centro, João Miranda, começou por confirmar que esta é “uma parceria de sucesso entre a Câmara de Cantanhede, patrocinadores locais e o Clube Automóvel do Centro”, sendo este já um rali “de referência a nível nacional, pela sua rapidez e espetacularidade” e que tem atraído cada vez mais concorrentes, incluindo de outros campeonatos. Por isso, João Miranda vincou o trabalho que vem sendo feito no sentido de ter esta prova num escalão superior, “pelas suas características, condições e por ser única em Portugal”.

Um desejo partilhado pela edil, Helena Teodósio e pelo seu vereador do Desporto, Adérito Machado, que desejam ver este rali integrar o campeonato nacional. Também este responsável apelou para que todos sigam as normas de segurança respeitando as indicações e proibições e cumprindo as indicações da GNR.

Foi com grande felicidade, paixão e entusiasmo que o vereador do Desporto, Adérito Machado, falou da prova destacando a aposta acertada do executivo nesta competição que contribui para alavancar ainda mais Cantanhede no panorama regional e nacional. E, voltando a colocar a tónica na questão da segurança, pediu às populações das freguesias por onde o rali vai passar que se resguardem do perigo.

“O rali passa mesmo à porta e durante aquelas horas não se pode sair de casa” frisou, apelando ainda a cuidados redobrados com os animais de companhia que devem estar resguardados para que não haja incidentes.

Muita adrenalina

Assim, sábado e domingo, a adrenalina promete ser uma constante em Cantanhede, neste dois dias de rali que percorrem inúmeras freguesias do concelho. A competição terá 10 provas especiais de classificação, num total de 84 quilómetros.

O total do rali são 233km. Nota ainda para a estreia da Especial de Classificação de Tocha que se insere nas já conhecidas características de rapidez da prova, assim como haverá duas Superespeciais Noturnas em Cantanhede, que promete aumentar ainda mais o espetáculo.

O rali terá ainda uma Fan Zone, que é mais um atrativo para o público que, este ano, terá uma bancada com 2.500 lugares sentados para poder assistir às provas noturnas em segurança, uma vez que a prova terá duas passagens e no final haverá uma fantástica Especial Noturna feita por três pilotos que vão mostrar as habilidades que se pode fazer com um carro.

Os bilhetes têm um custo de 5 euros e revertem integralmente a favor dos Bombeiros de Cantanhede.

Já o piloto Vítor Hugo Oliveira reconheceu que, apesar da sua juventude, este rali ”começa a criar raízes” no meio do desporto automóvel português. O piloto, que participa no campeonato nacional, confirmou que este é um traçado essencialmente rápido e técnico que vai exigir muito das equipas presentes. “Um rali que tem todos os condimentos para se tornar um ícone do rali nacional”, destacou.