O 47.º Capítulo da Confraria dos Enófilos da Bairrada voltou a cumprir a tradição, reunindo confrades e convidados no ambiente solene do Palace Hotel do Bussaco, no último sábado de novembro. A cerimónia integrou a entronização de 13 novos confrades efetivos e seis confrades de mérito (4 deste ano e 2 do Capítulo anterior), reforçando a renovação geracional e o compromisso com a promoção dos vinhos da região.
Apelos à valorização das uvas e do vinho marcam 47.º Capítulo da Confraria dos Enófilos
Entronizado Confrade de Honra, Orlando Lourenço considera injusto que muitos produtores recebam apenas 50 cêntimos por quilo de uvas e defende, há anos, que o preço mínimo deveria chegar a 1 euro.