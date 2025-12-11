Fim de semana de Troféus Internacionais no Velódromo Nacional

Foto de arquivo

O ciclismo de pista volta a marcar a agenda nacional de ciclismo da semana. Sábado e domingo, o Velódromo Nacional, em Sangalhos, será palco das edições de 2025 dos Troféus Internacionais de Ciclismo de Pista Bento Pessoa e Alves Barbosa.

As duas provas que homenageiam dois dos mais brilhantes ciclistas da nossa história estão integradas no calendário UCI e irão decorrer em simultâneo com as derradeiras provas da Taça de Portugal de Pista de Juniores. Ao longo de dois dias de competição, com entrada gratuita, os fãs de ciclismo vão poder assistir a 40 provas, entre juniores, elite e paraciclistas.

Tudo começa no sábado, dia 13, com o Troféu Internacional de Pista Bento Pessoa, a partir das 9h30, com uma sessão matinal dedicada ao scratch (elite e juniores), até às 12h10. Entre as 12h30 e as 14h30, terão lugar as provas de eliminação (elite, juniores e paraciclismo). Para a sessão da tarde, entre as 15h50 e as 22h30, estão reservadas as provas de contrarrelógio (paraciclismo), perseguição individual (juniores), corrida por pontos (juniores e elite) e, a fechar, madison (elite).

No domingo, 14 de dezembro, o programa do Troféu Internacional de Pista Alves Barbosa terá novamente início às 9h30, também com o scratch (elite e juniores), até às 12h10. As provas de eliminação (elite e juniores) irão decorrer entre as 12h30 e as 14h30, tal como no dia anterior. A sessão final, porém, será diferente, tendo lugar entre as 15h50 e as 19h, com a perseguição individual (juniores) e as corridas por pontos (elite e juniores).

Ao fim de duas provas pontuáveis, realizadas em novembro, a Taça de Portugal de Juniores é comandada por José Paiva (Paredes/Reconco) e Bruna Gonçalves (Korpo Activo/Penacova) no scratch, nos pontos e na eliminação. Os títulos, porém, estão totalmente em aberto e só ficarão definidos no domingo.