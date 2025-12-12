Jovens de 18 e 19 anos detidos por tráfico de droga em Cantanhede

Foram apreendidas quase 7 mil doses de haxixe e 3850 euros em numerário.

Dois jovens de 18 e 19 anos foram detidos por tráfico de estupefacientes, no concelho de Cantanhede. A detenção decorreu no dia 11 de dezembro pelo Comando Territorial de Coimbra, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Cantanhede

No cumprimento de um mandado de busca domiciliária no âmbito de uma investigação que decorria há algum tempo, foi apreendido diverso material, entre o qual se destacam: 6 854 doses de haxixe; 3.850 euros em numerário; 231 sacos para acondicionamento de doses individuais de produto estupefaciente; quatro balanças de precisão; quatro telemóveis; duas facas; e duas botijas de óxido de nitroso (N₂O).

Os detidos serão presentes no Tribunal Judicial de Cantanhede, para aplicação das respetivas medidas de coação.

A ação contou com o reforço do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas do Comando Territorial de Coimbra.