Carnaval em Oliveira do Bairro arranca a 8 de fevereiro

Estão previstos mais de 1.600 participantes e virão grupos de vários pontos do país.

Oliveira do Bairro arranca com as celebrações de Carnaval no domingo, dia 8 de fevereiro, com a realização dos “Desfiles de Portugal no Coração da Bairrada”, antecipando, uma vez mais, o calendário habitual das festividades carnavalescas a nível nacional.

De entrada livre, o evento preserva o seu conceito diferenciador, reunindo num único desfile algumas das mais emblemáticas manifestações do Carnaval português, com a participação de grupos provenientes de várias regiões do país.

Este ano, o desfile envolve crianças e adultos de 20 associações do concelho, acompanhados por cinco escolas de samba oriundas de Estarreja, Oliveira de Azeméis e Figueira da Foz. Estão previstos mais de 1.600 participantes.

Entre os destaques regressam os Caretos de Podence, uma das principais atrações do evento, bem como os Ministros & Matrafonas de Torres Vedras, os Gigantones de Braga, o Grupo do Paço e o Grupo do Rossio, de Canas de Senhorim, e o Grupo de Bombos “Bate Forte”, de Vilarinho do Bairro. No total, o desfile contará com mais de 1.600 participantes.

Para a vereadora da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, Susana Martins, trata-se de “uma iniciativa em crescimento, que tem atraído milhares de visitantes de diferentes regiões do país, com impacto direto no comércio local e na notoriedade do concelho”.

A autarca sublinha ainda a participação das 20 associações locais, “um número recorde, que reflete a vontade, a confiança e a qualidade do movimento associativo do concelho, reconhecidas neste evento”.

O corso carnavalesco tem início marcado para as 15h, junto à Escola Básica Dr. Acácio de Azevedo, seguindo pela Alameda da Cidade, Rua Cândido dos Reis e Avenida Dr. Abílio Pereira Pinto, até à Rua Conde Ferreira, terminando junto ao edifício da Câmara Municipal.