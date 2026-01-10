Falso fisioterapeuta detido em Oiã

Um homem de 53 anos, que se fazia passar por fisioterapeuta/osteopata, sem habilitação legal para o exercício, foi detido, em Oiã, pela GNR de Oliveira do Bairro.

Na sequência de uma denúncia, os militares deslocaram-se à residência do suspeito, que era utilizada como consultório para a realização de consultas de osteopatia e fisioterapia, onde recolheram a denúncia da vítima e diversos indícios relacionados com os factos participados.

No decorrer da busca domiciliária, foi apreendido material relacionado com a prática do ilícito, como diversos folhetos publicitários; diversos exames médicos pertencentes a alegados clientes e ainda agendas com marcação de consultas.

O suspeito foi detido pelo crime de usurpação de funções e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Oliveira do Bairro.